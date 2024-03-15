«Байер» забил 2 гола в дополнительное время и обыграл «Карабах» в 1/8 финала Лиги Европы

«Байер» переиграл «Карабах» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — 3:2. Встреча прошла на «Бай-Арене» в Леверкузене.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Абделла Зубир вывел гостей вперед. На 62-й минуте азербайджанская команда осталась в меньшинстве, так как Элвин Джафаркулиев получил красную карточку. Однако «Карабаху» в меньшинстве удалось удвоить преимущество — забил Жуниньо. Спустя 10 минут после удаления форвард леверкузенцев Джереми Фримпонг отыграл один мяч. Уже в добавленное время Патрик Шик сначала сравнял, а затем забил победный мяч.

В первой встрече была зафиксирована ничья 2:2, поэтому немецкая команда вышла в 1/4 финала. Жеребьевка состоится в пятницу, 15 марта. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.