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Лига Европы

15 марта, 00:58

«Байер» забил 2 гола в дополнительное время и обыграл «Карабах» в 1/8 финала Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Жереми Фримпонг.
Фото Reuters
14 марта. Байер — Карабах — 1:2.
Фото Reuters
1/2
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«Байер» переиграл «Карабах» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — 3:2. Встреча прошла на «Бай-Арене» в Леверкузене.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Абделла Зубир вывел гостей вперед. На 62-й минуте азербайджанская команда осталась в меньшинстве, так как Элвин Джафаркулиев получил красную карточку. Однако «Карабаху» в меньшинстве удалось удвоить преимущество — забил Жуниньо. Спустя 10 минут после удаления форвард леверкузенцев Джереми Фримпонг отыграл один мяч. Уже в добавленное время Патрик Шик сначала сравнял, а затем забил победный мяч.

В первой встрече была зафиксирована ничья 2:2, поэтому немецкая команда вышла в 1/4 финала. Жеребьевка состоится в пятницу, 15 марта. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.

Лига Европы. 1/8 финала
14 мар, 23:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
3:2
Карабах
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Карабах
36
39
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