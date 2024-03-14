«Байер» встретится с «Карабахом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы 14 марта, в четверг. Матч пройдет на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Начало — в 20.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Байер» — «Карабах» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru. Также матч можно посмотреть на платном онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Первый матч завершился со счетом 2:2.

Прогноз и ставки на игру читайте в нашем материале.

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