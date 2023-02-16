Сегодня, 21:38
«Монако» 16 февраля проведет гостевой матч против «Байера» в рамках стыкового раунда Лиги Европы.
Российский полузащитник Александр Головин попал в стартовый состав «Монако» на эту встречу.
Российский вратарь «Баййера» Андрей Лунев не попал в заявку на матч, экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун остался в запасе.
«Байер»: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапье, Андрих, Паласиос, Амири, Виртц, Диаби, Гложек.
«Монако»: Нюбель, К.Энрике, Марипан, Дисаси, Агилар, Головин, Камара, Фофана, Диатта, Минамино, Эмболо.