Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Байером»

«Монако» 16 февраля проведет гостевой матч против «Байера» в рамках стыкового раунда Лиги Европы.

Российский полузащитник Александр Головин попал в стартовый состав «Монако» на эту встречу.

Российский вратарь «Баййера» Андрей Лунев не попал в заявку на матч, экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун остался в запасе.

«Байер»: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапье, Андрих, Паласиос, Амири, Виртц, Диаби, Гложек.

«Монако»: Нюбель, К.Энрике, Марипан, Дисаси, Агилар, Головин, Камара, Фофана, Диатта, Минамино, Эмболо.