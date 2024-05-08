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Сегодня, 22:00

«Байер» — «Рома»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги Европы

Матч 1/2 финала Лиги Европы «Байер» — «Рома» пройдет 9 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;Байера&amp;quot;.
Фото Global Look Press
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«Байер» на своем поле примет «Рому» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы в четверг, 9 мая. Поединок пройдет на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события матча Лиги Европы «Байер» — «Рома» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». В прямом эфире его покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», а также сайт matchtv.ru. Также на телеканале «Матч! Премьер» пройдет перекличка полуфинальных встреч Лиги Европы. Трансляция стартует в 21.45 мск.

В первой встрече, которая состоялась в Риме 2-го мая, победу одержала команда Хаби Алонсо (2:0). Финальный матч Лиги Европы 2023 / 2024 состоится 22 мая 2024 года.

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