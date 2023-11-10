Белотти: «Команда, с которой мы играли в Риме, не была настоящей «Славией»

Нападающий «Ромы» Андреа Белотти прокомментировал поражение от «Славии» (0:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Команда, с которой мы играли в Риме, не была настоящей «Славией». Мы знали, что в Праге это будет другая команда. В перерыве мы сказали, что нам нужен другой настрой, но этого было недостаточно. Сейчас мы вторые в группе, нам нужно сделать все, что в наших силах, в оставшихся играх. Мы должны забить как можно больше голов и сделать все, чтобы выиграть группу», — цитирует пресс-служба УЕФА Белотти.

«Славия» и «Рома» набрали по 9 очков и занимают первые два места в группе G.