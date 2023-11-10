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Лига Европы

Сегодня, 07:39

Белотти: «Команда, с которой мы играли в Риме, не была настоящей «Славией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Ромы» Андреа Белотти прокомментировал поражение от «Славии» (0:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Команда, с которой мы играли в Риме, не была настоящей «Славией». Мы знали, что в Праге это будет другая команда. В перерыве мы сказали, что нам нужен другой настрой, но этого было недостаточно. Сейчас мы вторые в группе, нам нужно сделать все, что в наших силах, в оставшихся играх. Мы должны забить как можно больше голов и сделать все, чтобы выиграть группу», — цитирует пресс-служба УЕФА Белотти.

«Славия» и «Рома» набрали по 9 очков и занимают первые два места в группе G.

Эпизод в&nbsp;матче Лиги Европы между &laquo;Ливерпулем&raquo; и &laquo;Тулузой&raquo;. «Ливерпуль» повержен в Тулузе, «Карабах» проиграл после травмы Лунева, Миранчук и Оздоев — в плей-офф
Андреа Белотти
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Славия (Прага)
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