11 апреля «Бенфика» дома в Лиссабоне встретится с «Марселем» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча пройдет на арене «Эштадиу да Луш». Начало — в 22.00 мск.

Видеотрансляция игры «Бенфика» — «Марсель» будет доступна по подписке на канале «Матч Футбол 2». Прямой эфир начнется в 21.45 по московскому времени. Самые интересные моменты матчей 1/4 финала Лиги Европы также покажут на телеканале «Матч Премьер» в онлайн-перекличке.

В матч-центре «СЭ» можно следить за ключевыми событиями противостояния «Бенфика» — «Марсель».

Ответный поединок 1/4 финала «Марсель» — «Бенфика» состоится в Марселе (Франция) на стадионе «Велодром», начало — в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы — 1/4 финала: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 11 апреля