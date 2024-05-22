Джимшити: «Не думаю, что в этом финале Лиги Европы можно выделить фаворита»

Защитник «Аталанты» Берат Джимшити поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Байера».

Чтобы остановить «Байер», нам необходимо провести великолепный матч во всех отношениях, не только в обороне. Мы будем вдесятером атаковать и вдесятером защищаться. Завтра нас ждет чрезвычайно важный матч. Мы должны сыграть как команда.

Приехав на стадион, мы еще яснее осознали важность предстоящего матча: множество журналистов, атмосфера, болельщики... Мы играли каждые три дня, и у нас просто не было времени понять, чего мы достигли, но сейчас мы это ощутили. Не думаю, что в этом финале можно выделить фаворита. Мы сыграем в свой футбол и посмотрим, что произойдет», — цитирует пресс-служба УЕФА Джимшити.

Финал Лиги Европы пройдет 22 мая в Дублине на стадионе «Авива». Начало — в 22.00 по московскому времени.