Джимшити: «Не думаю, что в этом финале Лиги Европы можно выделить фаворита»

Сегодня, 05:34
Защитник «Аталанты» Берат Джимшити поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Байера».
Чтобы остановить «Байер», нам необходимо провести великолепный матч во всех отношениях, не только в обороне. Мы будем вдесятером атаковать и вдесятером защищаться. Завтра нас ждет чрезвычайно важный матч. Мы должны сыграть как команда.
Приехав на стадион, мы еще яснее осознали важность предстоящего матча: множество журналистов, атмосфера, болельщики... Мы играли каждые три дня, и у нас просто не было времени понять, чего мы достигли, но сейчас мы это ощутили. Не думаю, что в этом финале можно выделить фаворита. Мы сыграем в свой футбол и посмотрим, что произойдет», — цитирует пресс-служба УЕФА Джимшити.
Финал Лиги Европы пройдет 22 мая в Дублине на стадионе «Авива». Начало — в 22.00 по московскому времени.