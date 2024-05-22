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Сегодня, 05:34

Джимшити: «Не думаю, что в этом финале Лиги Европы можно выделить фаворита»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Аталанты» Берат Джимшити поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Байера».

Чтобы остановить «Байер», нам необходимо провести великолепный матч во всех отношениях, не только в обороне. Мы будем вдесятером атаковать и вдесятером защищаться. Завтра нас ждет чрезвычайно важный матч. Мы должны сыграть как команда.

Приехав на стадион, мы еще яснее осознали важность предстоящего матча: множество журналистов, атмосфера, болельщики... Мы играли каждые три дня, и у нас просто не было времени понять, чего мы достигли, но сейчас мы это ощутили. Не думаю, что в этом финале можно выделить фаворита. Мы сыграем в свой футбол и посмотрим, что произойдет», — цитирует пресс-служба УЕФА Джимшити.

Финал Лиги Европы пройдет 22 мая в Дублине на стадионе «Авива». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2039971--atalanta-vs-leverkusen/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
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