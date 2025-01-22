«Бешикташ» разгромил в Лиге Европы «Атлетик» в первом матче под руководством Сульшера

«Бешикташ» на своем поле победил «Атлетик» из Бильбао в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы — 4:1.

Дубль у хозяев оформил Милот Рашица. Форвард отличился на 17-й и 60-й минутах. Еще по разу забили Рафа Силва (77-я минута) и Жоау Мариу (с пенальти, 90+2-я).

Единственный гол гостей на счету Унаи Гомеса (45-я минута).

Матч стал первым для турецкой команды под руководством Уле Гуннара Сульшера, который стал главным тренером «Бешикташа» 19 января.

«Бешикташ» (9 очков) поднялся на 18-е место в таблице общего этапа Лиги Европы. «Атлетик» (16) потерпел первое поражение и остается вторым.