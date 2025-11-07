Гол Антони помог «Бетису» переиграть «Лион»

«Бетис» переиграл «Лион» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:0. Игра прошла на стадионе «Эстадио де-ла-Картуха» в Испании.

Марокканский нападающий Абде Эззалзули на 30-й минуте открыл счет, а спустя еще 5 минут вингер Антони удвоил преимущество испанской команды. Во второй половине игры забитых голов не было.

«Бетис» набрал 8 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. «Лион» идет на 7-й строчке — 9 очков.