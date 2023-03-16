«Бетис» и «Манчестер Юнайтед» назвали стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны стартовые составы «Бетиса» и «Манчестер Юнайтед» на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА 16 марта. Игра пройдет сегодня на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, начало — в 20.45 мск.

Стартовый состав «Бетиса»: Р. Силва — Сабали, Абнер, Песселья, Гонсалес — Карвалью, Г. Родригес, Руибаль — Перес, Хоакин, Хуанми.

Запасные: Браво, Мартин, Руис, Иглесиас, Каналес, Л. Энрике, Виллиан Жозе, Гуардадо, Родри, Миранда, Гаррета, Д. Перес.

Стартовый состав «МЮ»: де Хеа — Ван-Биссака, Мартинес, Магуайр, Маласиа — Каземиро, Фред, Фернандеш — Рэшфорд, Вегхорст, Пельистри.

Запасные: Хитон, Батленд, Линделеф, Забитцер, Шоу, Варан, Далот, Санчо, Эланга, Мактоминай.

9 марта «МЮ» выиграл у «Бетиса» (4:1) в первом матче 1/8 финала ЛЕ в Манчестере.