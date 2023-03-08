Болельщик ПСВ получил тюремный срок за драку с вратарем «Севильи» в матче Лиги Европы

Болельщик ПСВ получил тюремный срок после драки с вратарем «Севильи» Марко Дмитровичем в матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы, сообщает Goal. Суд приговорил фаната к трем месяцам тюрьмы, один месяц мужчина получил условно.

В концовке встречи фанат нидерландской команды выбежал на поле, подбежал к сербскому голкиперу и ударил его по лицу. После чего Дмитрович повалил обидчика на газон и удерживал его до прихода стюардов. Вратарь не получил серьезных повреждений и смог продолжить матч.

По сумме двух встреч (3:2) «Севилья» прошла в следующую стадию Лиги Европы.