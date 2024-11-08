Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига Европы. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 03:32

Болельщики «Маккаби» подверглись вооруженному нападению после матча Лиги Европы с «Аяксом»

Telegram Дзен

После матча 4-го тура общего этапа Лиги Европы «Аякс» — «Маккаби» (5:0) десятки болельщиков израильской команды подверглись нападению вооруженных людей, утверждают Sport5.co.il и оne.co.il.

По информации источника, болельщики клуба из Тель-Авива получили травмы и ножевые ранения.

«Погром был по всему городу, но в основном в центре и близ отелей, в которых располагались болельщики «Маккаби». Полиция просто самоустранилась и начала прибывать на места беспорядков лишь спустя полтора часа с момента вспышки насилия — и то после требования руководства «Маккаби», — отметил один из свидетелей событий.

Перед началом матча полиция задержала десятки про-палестинских демонстрантов, пытавшихся приблизиться к стадиону имени Йхоана Кройффа, где проходила игра.

Эли Швидлер

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аякс
ФК Маккаби (Тель-Авив)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Головина заменили Миранчуком, Карпин ответил Дзюбе. Что происходит в сборной России перед матчами с Брунеем и Сирией
Трамп допустил свой проигрыш на президентских выборах в США
Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США
Теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко разводятся
Валя Карнавал и сестры Аверины примут участие в «Ледниковом периоде» 2024
Около 600 российских туристов застряли на лайнере в Японии. Что известно
Сегодня
Вчера
Неделя