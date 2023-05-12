Бонуччи объяснил, почему попросил замену в игре с «Севильей»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи объяснил, почему попросил замену в первом матче 1/2 финала Лиги Европы против «Севильи» (1:1).

«Я попросил замену, потому что чувствовал неприятные ощущения в приводящей мышце при контакте с мячом. Чтобы не усугубить ситуацию, я попросил разрешения покинуть поле. В итоге все сложилось как нельзя лучше, ведь Гатти сравнял счет. В Севилье предстоит непростой и очень напряженный матч против трудного соперника. Будем бороться за поездку в Будапешт», — цитирует пресс-служба УЕФА Бонуччи.

Ответная встреча пройдет 18 мая в Севилье. Начало — в 22:00 по московскому времени.