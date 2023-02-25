Борис Игнатьев считает, что Черчесов может выиграть Лигу Европы с «Ференцварошем»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о шансах «Ференцвароша» Станислава Черчесова выиграть Лигу Европы в текущем сезоне.

«Сейчас Черчесов представляет российскую тренерскую школу в Европе, и у него это хорошо получается. Он умеет преодолевать трудности, бороться, совершенствоваться. Уверен, что его команда достойно сыграет против «Байера» в плей-офф Лиги Европы и не станет легкой добычей для немецкой команды.

Может ли Черчесов выиграть Лигу Европы с «Ференцварошем»? Может, почему нет? Этого никто не гарантирует, но это возможно. Сейчас его команда много выигрывает, а победы хорошо мотивируют как игроков, так и тренера. Будем надеяться, что «Ференцварош» пройдет как можно дальше в Лиге Европы», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Байером» пройдет 9 марта. Ответная встреча состоится 16 марта.