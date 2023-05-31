Бове объяснил, почему Моуринью для него особенный тренер

Полузащитник «Ромы» Эдуардо Бове поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Севильи».

«Моуринью особенный для меня, потому что он очень искренний. Он ко всем относится одинаково. Если ему есть что сказать, он скажет это прямо в лицо. Мне нравятся такие люди. Наверное, поэтому я сразу с ним поладил.

Думаю, финал получится достойным — мы заслужили этот матч той работой, которую мы проделали в течение года. «Севилья» выступала в Лиге чемпионов, поэтому заслужила играть в финале еще больше. Было бы красиво выиграть этот финал, как и любой другой», — цитирует пресс-служба УЕФА Бове.

Финал Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» состоится 31 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.