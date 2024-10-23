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Сегодня, 19:25

«Буде-Глимт» с Хайкиным на воротах победил «Брагу» в матче Лиги Европы

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Буде-Глимт» на выезде обыграл «Брагу» в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:1.

В составе норвежского клуба весь матч провел российский вратарь Никита Хайкин. В составе гостей в начале второго тайма отличился Хакон Эвьен, а победный мяч в добавленное время забил Вилладс Нильсен. За португальскую команду забил Сику Ниакате, позже удаленный за второе предупреждение в матче.

Матч прошел на Городском стадионе Браги.

В другой встрече игрового дня турецкий «Галатасарай» победил шведский «Эльфсборг» со счетом 4:3.

За хозяев голы забили Мауро Икарди, Бурак Йылмаз и Юнус Акгюн, автогол на счету защитника соперника Исака Петтерссона. В составе соперника забитыми мячами отличились Никлас Хулт, Микаэль Байду и Йохан Ларссон.

Никита Хайкин
Лига Европы УЕФА
ФК Брага
ФК Буде-Глимт
ФК Галатасарай
ФК Эльфсборг

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