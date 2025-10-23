«Брага» и «Црвена Звезда» встретятся в матче общего этапа Лиги Европы

«Брага» и «Црвена Звезда» встретятся в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 23 октября. Игра пройдет на стадионе «Муниципаль де Брага», стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Брага» — «Црвена Звезда» можно будет знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.

23 октября, 19:45. Municipal de Braga (Брага)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс. Сервис также проведет перекличку матчей Лиги Европы в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

В 2 турах общего этапа «Брага» одержала 2 победы. У «Црвены Звезды» поражение и ничья.