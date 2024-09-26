«Брага» сыграет с «Маккаби» Тель-Авив в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 26 сентября. Игра пройдет на стадионе «Мунисипал де Брага» в Браге (Португалия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Брага» — «Маккаби» Тель-Авив будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр «Okkо» в разделе Спорт по платной подписке. Также будет доступна перекличка в формате мультикаста в Okko для вечерних игр с 22.00.

Основная стадия ЛЕ сезона-2024/2025 пройдет с 15 сентября по 21 мая.

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