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Сегодня, 02:12

Фернандеш: «МЮ» хочет дойти в Лиге Европы до финала в Бильбао»

Евгений Козинов
Корреспондент
Бруну Фернандеш.
Фото Reuters
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Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Славией» (2:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Сегодня было важно победить, так как хотим дойти в Лиге Европы до финала в Бильбао. Хотим попасть в верхнюю восьмерку, чтобы не пришлось проводить еще два матча. Дело не в характере. Мы за 90 минут должны доказывать, что можем проявить себя не только, когда пропустим. Нам следует быть последовательными на протяжении всех 90 минут. Всегда должны стараться отыскать способ добиться победы.

В этом клубе каждую игру необходимо выигрывать. Этот выдающийся клуб привык побеждать. Надеюсь, наши болельщики никогда не привыкнут к поражениям даже в периоды невзгод. Хочу, чтобы они ощущали, что эта команда должна побеждать в каждой игре», — цитирует пресс-служба УЕФА Фернандеша.

«Манчестер Юнайтед» с 15 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «Рейнджерс» илет на 13-й строчке — 11 очков.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Бруну Фернандеш
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
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