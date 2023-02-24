Бруну Фернандеш: «Вера болельщиков помогает «МЮ» в трудные моменты»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Барселоной» (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы не перестаем верить в команду. Вера болельщиков помогает нам в трудные моменты. Нам удавались шикарные камбэки. Сегодня мы добились еще одного хорошего результата. Теперь будем готовиться к большому матчу в воскресенье», — цитирует пресс-служба УЕФА Фернандеша.

Соперник «МЮ» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.