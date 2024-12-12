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Сегодня, 21:30

«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

«Буде-Глимт» и «Бешикташ» встретятся в матче Лиги Европы
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин.
Фото Getty Images
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«Буде-Глимт» и «Бешикташ» встретятся в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 12 декабря. Игра пройдет на стадионе «Аспмира» в Буде, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» (по платной подписке на ресурс). Платформа также проведет перекличку игр в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).

Основные события игры «Буде-Глимт» — «Бешикташ» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига Европы. Общий этап. 6-й тур
12 дек, 23:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
Бешикташ

В общем этапе Лиги Европы «Буде-Глимт» набрал 7 очков, а «Бешикташ» — 6. В 5-м туре «Буде-Глимт» уступил «Манчестер Юнайтед», а «Бешикташ» — «Маккаби» Тель-Авив.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Бешикташ
ФК Буде-Глимт
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