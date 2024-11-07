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Сегодня, 22:41

«Буде-Глимт» проиграл «Карабаху» в Лиге Европы, Хайкин пропустил два мяча

Алина Савинова
Никита Хайкин.
Фото Global Look Press
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«Буде-Глимт» на своем поле уступил «Карабаху» в матче 4-го тура Лиги Европы — 1:2.

Российский вратарь норвежской команды Никита Хайкин пропустил два гола в этой встрече. У гостей мячи забили Турал Байрамов и Абделла Зубир. Автором единственного гола хозяев стал Патрик Берг.

После этого матча «Буде-Глимт» (7 очков) опустился на 11-ю позицию, а «Карабах» (3) поднялся на 29-ю строчку.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур
07 нояб, 20:45. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
1:2
Карабах

В параллельном матче дня «Айнтрахт» обыграл «Славию» благодаря голу Омара Мармуша (1:0), а «Атлетик» со счетом 2:1 победил «Лудогорец».

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур
07 нояб, 20:45. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
1:0
Славия Пр
Лига Европы. Общий этап. 4-й тур
07 нояб, 20:45. Huvepharma Arena (Разград)
Лудогорец
1:2
Атлетик

Никита Хайкин
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Буде-Глимт
ФК Карабах

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