«Буде-Глимт» проиграл «Карабаху» в Лиге Европы, Хайкин пропустил два мяча

«Буде-Глимт» на своем поле уступил «Карабаху» в матче 4-го тура Лиги Европы — 1:2.

Российский вратарь норвежской команды Никита Хайкин пропустил два гола в этой встрече. У гостей мячи забили Турал Байрамов и Абделла Зубир. Автором единственного гола хозяев стал Патрик Берг.

После этого матча «Буде-Глимт» (7 очков) опустился на 11-ю позицию, а «Карабах» (3) поднялся на 29-ю строчку.

В параллельном матче дня «Айнтрахт» обыграл «Славию» благодаря голу Омара Мармуша (1:0), а «Атлетик» со счетом 2:1 победил «Лудогорец».