Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига Европы. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 19:30

«Буде-Глимт» — «Карабах»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Европы

«Буде-Глимт» встретится с «Карабахом» в матче Лиги Европы УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Буде-Глимт» встретится с «Карабахом» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА в четверг, 7 ноября. Игра пройдет на стадионе «Аспмира» в Буде, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» (смотреть трансляцию можно при наличии подписки на ресурс). Платформа также запускает перекличку всех игр в формате мультикаста (все встречи в одной окне).

С ключевыми событиями игры «Буде-Глимт» — «Карабах» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур
07 нояб, 20:45. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
Карабах

«Буде-Глимт» набрал 7 очков в трех турах общего этапа Лиги Европы, победив «Порту» и «Брагу» и сыграв вничью с «Юнионом». «Карабах» потерпел три поражения — от «Тоттенхэма», «Мальме» и «Аякса».

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Буде-Глимт
ФК Карабах

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Около 600 российских туристов застряли на лайнере в Японии. Что известно
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Певец Данко стал добровольцем отряда «Барс-Крым»
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 33 голов
Комментатор и общественный деятель Рабаданов задержан в Махачкале
Дзюба хочет вернуться в сборную России. Карпину идея не нравится
Сегодня
Вчера
Неделя