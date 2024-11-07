«Буде-Глимт» встретится с «Карабахом» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА в четверг, 7 ноября. Игра пройдет на стадионе «Аспмира» в Буде, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» (смотреть трансляцию можно при наличии подписки на ресурс). Платформа также запускает перекличку всех игр в формате мультикаста (все встречи в одной окне).

С ключевыми событиями игры «Буде-Глимт» — «Карабах» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

«Буде-Глимт» набрал 7 очков в трех турах общего этапа Лиги Европы, победив «Порту» и «Брагу» и сыграв вничью с «Юнионом». «Карабах» потерпел три поражения — от «Тоттенхэма», «Мальме» и «Аякса».