«Буде-Глимт» и «Лацио» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги Европы 10 апреля

«Буде-Глимт» и «Лацио» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги Европы в четверг, 10 апреля. Игра начнется в 19.45 по московскому времени и пройдет на стадионе «Аспмюра» в Буде (Норвегия).

Следить за ключевыми событиями игры «Буде-Глимт» — «Лацио» можно в матч-центре на нашем сайте.

Матч в Буде в прямом эфире транслирует онлайн-кинотеатр «Okko», контент платформы доступен по подписке.

Лига Европы. 1/4 финала.

10 апреля, 19:45. Aspmyra Stadion (Буде)

Ответный матч между соперниками состоится в четверг, 17 апреля. Победитель этой пары выйдет в 1/2 финала Лиги Европы на победителя пары «Тоттенхэм» — «Айнтрахт».