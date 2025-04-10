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10 апреля, 18:30

«Буде-Глимт» — «Лацио»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

«Буде-Глимт» и «Лацио» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги Европы 10 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Буде-Глимт» и «Лацио» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги Европы в четверг, 10 апреля. Игра начнется в 19.45 по московскому времени и пройдет на стадионе «Аспмюра» в Буде (Норвегия).

Следить за ключевыми событиями игры «Буде-Глимт» — «Лацио» можно в матч-центре на нашем сайте.

Матч в Буде в прямом эфире транслирует онлайн-кинотеатр «Okko», контент платформы доступен по подписке.

Лига Европы. 1/4 финала.
10 апреля, 19:45. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
2:0
Лацио

Ответный матч между соперниками состоится в четверг, 17 апреля. Победитель этой пары выйдет в 1/2 финала Лиги Европы на победителя пары «Тоттенхэм» — «Айнтрахт».

Лига Европы УЕФА
ФК Буде-Глимт
ФК Лацио
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