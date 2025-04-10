10 апреля, 18:30
«Буде-Глимт» и «Лацио» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги Европы в четверг, 10 апреля. Игра начнется в 19.45 по московскому времени и пройдет на стадионе «Аспмюра» в Буде (Норвегия).
Следить за ключевыми событиями игры «Буде-Глимт» — «Лацио» можно в матч-центре на нашем сайте.
Матч в Буде в прямом эфире транслирует онлайн-кинотеатр «Okko», контент платформы доступен по подписке.
Ответный матч между соперниками состоится в четверг, 17 апреля. Победитель этой пары выйдет в 1/2 финала Лиги Европы на победителя пары «Тоттенхэм» — «Айнтрахт».