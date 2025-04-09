«Буде-Глимт» и «Лацио» встретятся в четвертьфинале Лиги Европы

«Буде-Глимт» и «Лацио» встретятся в первом матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА в четверг, 10 апреля. Игра пройдет на стадионе «Аспмира» в Буде, начало — в 19.45 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Буде-Глимт» — «Лацио» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. 1/4 финала.

10 апреля, 19:45. Aspmyra Stadion (Буде)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый ресурс.

В плей-офф Лиги Европы «Буде-Глимт» победил «Твенте» в стыковом раунде, а затем «Олимпиакос» — в 1/8 финала. «Лацио» после общего этапа вышел в 1/8 финала и выбил «Викторию» Пльзень.

Ответный матч соперников в четвертьфинале турнира состоится 17 апреля в Риме.