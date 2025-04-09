Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига Европы. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

9 апреля, 19:30

«Буде-Глимт» — «Лацио»: время начала матча, где смотреть игру Лиги Европы

«Буде-Глимт» и «Лацио» встретятся в четвертьфинале Лиги Европы
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Буде-Глимт» и «Лацио» встретятся в первом матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА в четверг, 10 апреля. Игра пройдет на стадионе «Аспмира» в Буде, начало — в 19.45 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Буде-Глимт» — «Лацио» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. 1/4 финала.
10 апреля, 19:45. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
2:0
Лацио

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый ресурс.

В плей-офф Лиги Европы «Буде-Глимт» победил «Твенте» в стыковом раунде, а затем «Олимпиакос» — в 1/8 финала. «Лацио» после общего этапа вышел в 1/8 финала и выбил «Викторию» Пльзень.

Ответный матч соперников в четвертьфинале турнира состоится 17 апреля в Риме.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Буде-Глимт
ФК Лацио
Читайте также
«Флорида» победила «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли-2025
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя