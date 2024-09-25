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Сегодня, 21:44

«Порту» в большинстве проиграл «Буде-Глимту» Хайкина в Лиге Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент
Никита Хайкин.
Фото Reuters
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«Порту» на выезде уступил «Буде-Глимту» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:3.

Дубль у норвежской команды оформил Йенс Хауге, забивший на 40-й и 62-й минутах. Еще один мяч на счету Каспера Хега (15-я минута). У гостей на 8-й минуте забил Саму Омородион, а в концовке отличился Дениз Гюль.

Хозяева играли в меньшинстве почти половину матча. На 51-й минуте вторую желтую карточку получил Исак Маатта.

Российский вратарь «Буде-Глимта» Никита Хайкин отыграл весь матч.

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
25 сент, 19:45. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
3:2
Порту

В параллельном матче АЗ на своем поле переиграл шведский «Эльфсборг» — 3:2.

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
25 сент, 19:45. AFAS Stadion (Алкмар)
АЗ
3:2
Эльфсборг
Никита Хайкин
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Буде-Глимт
ФК Порту

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