Булыкин назвал чудом победу «Манчестер Юнайтед» над «Барселоной» в Лиге Европы

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о своих впечатлениях от матча Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» (2:1).

«Матч запомнился хорошим футболом в исполнении обеих команд и маленьким чудом «Манчестер Юнайтед». Я говорю о чуде, потому что команда настолько преобразилась при тен Хаге. Под его руководством «МЮ» и в чемпионате наладил дела, и сейчас смог обыграть «Барселону». Англичане здорово сыграли и неожиданно сумели пройти дальше. После тех проблем, которые испытывал «МЮ» на старте сезона, такой результат стал сюрпризом. Но при новом тренер они воспряли духом. Удивительно, как тен Хагу удалось стабилизировать команду», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет с «Бетисом».