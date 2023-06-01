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Лига Европы

Сегодня, 15:16

Булыкин считает, что в финальном матче Лиги Европы все могло решиться в основное время

Алина Савинова
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Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился мнением о финале Лиги Европы.

В финальном матче испанская «Севилья» обыграла итальянскую «Рому» (1:1, по пенальти — 1:4).

«Игра получилась хорошей. Она была напряженной, интенсивной. Было много моментов, где можно было поспорить с судьями, что и делали футболисты и тренеры. Можно было решить исход матча в основное время, но команды не смогли этого сделать. Зато команды сделали красивую концовку для болельщиков футбола», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

«Рома» играла второй раз в финале Лиги Европы. Оба раза итальянская команда проиграла. А «Севилья» седьмой раз в своей истории выиграла турнир.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/01/20573816.shtml?updated
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Рома
ФК Севилья
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