Буну: «Когда у тебя есть цель, все равно, сколько придется играть»

Вратарь «Севильи» Яссин Буну прокомментировал победу над «Ромой» (1:1, пен. — 4:1) в финале Лиги Европы.

«Когда у тебя есть цель, все равно, сколько придется играть. Мы провели 120 минут и в матче с «Ювентусом». Невероятно, но факт: парни просто продолжили бегать. У меня было немало подобных моментов, я понял, что нужно просто сохранять спокойствие. Мои партнеры дают мне чувство уверенности и безопасности. Поздравляю их, а также всех, кто связан с «Севильей». Этот сезон получился очень эмоциональным, от чемпионата мира и до сегодняшнего дня. Порой просто не осознаешь, что происходит в данный момент. Я всегда говорил, что являюсь человеком «Севильи» и готов защищать ее цвета. Мендилибар поверил в меня, а я отплатил за доверие», — цитирует пресс-служба УЕФА Буну.

«Севилья» седьмой раз в истории выиграла второй по значимости еврокубковый турнир. Испанская команда является рекордсменом по этому показателю.