0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 17:13

Бускетс пропустит первый матч «Барселоны» против «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс пропустит первый матч плей-офф Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», сообщает Marca.

Капитан «Барселоны» повредил голеностоп в матче 20-го тура ла лиги против «Севильи» (3:0) и был заменен на 8-й минуте.

Он не сможет принять участие в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы против «МЮ», который состоится 16 февраля.

Однако хавбек должен восстановиться к ответной игре, которая пройдет 23 февраля.

В этом сезоне на счету 34-летнего игрока 27 матчей и 1 голевая передача за «Барселону» во всех турнирах.

Серхио Бускетс
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Махачев не получил серьезных травм в бою против Волкановски
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Материалы сюжета: Лига Европы: первый раунд плей-офф — пары и расписание
«Ференцварош» — тренерская команда Черчесова. А ее игроки могли бы усилить российские клубы». Интервью футбольного менеджера из Италии
Фред: «Мы знаем, что «Барселона» — отличная команда, поэтому это будет непростой матч»
Первый тренер Головина — о жеребьевке Лиги Европы: «Монако» на подъеме, важно, что Саша стал забивать»
Хави: «Криштиану Роналду по-прежнему может делать разницу»
Канчельскис оценил пару «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги Европы
Хави назвал «МЮ» худшим соперником, с которым «Барселона» могла бы встретиться в стыковом раунде плей-офф ЛЕ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тен Хаг: «Не рассчитываю на то, что Антони, Марсьяль и Мактоминай смогут сыграть против «Барселоны»