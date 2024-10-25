Бывший защитник «Спартака» Жиго успешно дебютировал в «Лацио»

31-летний Самюэль Жиго, который в 2018-2022 годах провел более 100 матчей за «Спартак», успешно дебютировал в «Лацио».

В четверг, 24 октября, защитник вышел в стартовом составе на гостевой матч 3-го тура Лиги Европы с «Твенте» (2:0) и провел на поле 77 минут.

Итальянский клуб арендовал Жиго у «Марселя» до конца сезона с правом обязательного выкупа. До этого свою последнюю официальную игру Самюэль провел более пяти месяцев назад — 12 мая в чемпионате Франции.

Издание La Gazzetta dello Sport поставило экс-спартаковцу оценку 6,5: «Первый матч в «Лацио» получился удачным и по форме, и по содержанию. Уверенно действовал в обороне, мог забить эффектный гол».

«Лацио» набрал в ЛЕ 9 очков в 3 турах и занимает первое место таблице за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей по сравнению с «Тоттенхэмом» и «Андерлехтом».