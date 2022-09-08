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Лига Европы

8 сентября, 08:40

Черчесов назвал цель «Ференцвароша» на Лигу Европы

Мария Гусева

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против «Трабзонспора».

«Мы попали в действительно сильную группу: «Трабзонспор» и «Црвена Звезда» также попали в Лигу Европы из квалификации Лиги чемпионов, да и «Монако» является очень сильным соперником. Баланс между защитой и атакой у «Трабзонспора» очень хороший. Эта команда играет компактно, она не случайно стала чемпионом Турции. У них тоже были уходы игроков и пришли новички, но нужно оказывать максимальное давление на соперника, только так мы сможем добиться успеха», — цитирует пресс-служба клуба Черчесова.

Также российский специалист ответил на вопрос, поставило ли руководство клуба цель выйти из группы.

«Если бы руководство этого не сделало, нам пришлось бы проигрывать каждый матч? Конечно, мы спортсмены, мы хотим побеждать в каждом матче и выложимся по полной, ведь «Фенерцварош» — чемпион Венгрии. Необходимо извлечь уроки из опыта и ошибок, допущенных во время прошлогоднего участия в Лиге Европы. Разговоры — это просто разговоры, на поле все решают действия», — резюмировал Черчесов.

Матч «Ференцварош» — «Трабзонспор» состоится в четверг, 8 сентября. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.

Станислав Черчесов
Лига Европы УЕФА
ФК Ференцварош
ФК Црвена Звезда
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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