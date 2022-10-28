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Лига Европы

Сегодня, 02:11

Черчесов назвал залог успеха «Ференцвароша» в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Ференвароша» Станислав Черчесов прокомментировал ничью с «Монако» (1:1) в 5-м туре Лиги Европы. Ничья позволила венгерской команде выйти в плей-офф турнира.

— В перерыве хотел немного успокоить команду, так как видел, что в первом тайме мы иногда пытались слишком быстро играть вперед. У нас было много потерь, поэтому хотели исправить это. Я рад, что наши болельщики сейчас могут быть по-настоящему счастливы, — цитирует пресс-служба клуба Черчесова.

— Что могло быть причиной того, что удалось обогнать в таблице команды с гораздо более высокими бюджетами?

— Деньги не играют в футбол, но можно зарабатывать деньги, играя хорошо. Мы сыграли против очень сильной команды. Ключом к успеху может быть то, что вся команда смогла сражаться друг за друга, как единое целое. Но я пока не думаю, что мы в элите. Мы даже не хотим быть элитой, мы «Ференцварош» со своей историей и болельщиками.

Станислав Черчесов
Лига Европы УЕФА
ФК Ференцварош
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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