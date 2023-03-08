Черчесов: «Байер» в последнее время прибавил, Азмун стал стабильно забивать. Серьезный соперник для «Ференцвароша»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от встречи с «Байером» в 1/8 финала Лиги Европы.

— В последнем туре бундеслиги «аспириновые» разгромили на своем стадионе со счетом 4:1 «Герту», где работает бывший главный «Динамо» Сандро Шварц. Общались с ним после этого?

— Мы знакомы, не так давно списывались — когда появилась информация, что берлинцы интересуются выступавшим у нас тунисцем Лайдуни. В итоге Аисса перешел в другой клуб из столицы Германии «Унион». Так вот с тех пор с Сандро не разговаривал.

Что же касается «Байера», то изучаем его сами — и видим, что команда в последнее время прибавила. В частности, стал стабильно выходить на поле и забивать хорошо знакомый нам Азмун. Там вообще хватает приличных мастеров — чех Шик, например. Еще в первом тайме встречи с «Гертой» сломался один из лидеров— защитник Фримпонг, успевший до травмы и забить, и отдать, так его без проблем заменили. В распоряжении тренера есть быстрые исполнители на обоих флангах. В общем, соперник серьезный.

— А как дела у голкипера Андрея Лунева, который перешел в «Байер» из «Зенита»?

— На днях с ним говорил наш тренер вратарей Гинтарас Стауче — узнавал, что с погодой, где лучше остановиться. Андрей восстанавливается после повреждения, в такой ситуации настроение у футболистов обычно не очень.

Первый матч 1/8 финала «Байер» — «Ференцварош» состоится 9 марта, ответная встреча запланирована на 16 марта.