Черчесов — о недовольстве Моуринью судейством: «В Венгрии такой пенальти бы поставили. В России — тоже»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» оценил судейство в финале Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» (1:1, пенальти 4:1).

— По ходу матча Моуринью часто и бурно выражал недовольство судейством, а после финального свистка разнес главного арбитра. А как судейство вам?

— Ну, я-то спокойно смотрел матч со стороны, а Жозе кипел эмоциями изнутри. Он явно рассчитывал на пенальти в том эпизоде, когда мяч попал в руку игрока «Севильи», ведь 11-метровый в таком матче мог изменить если не все, то многое. Что я могу сказать об этом моменте? В чемпионате Венгрии судья, скорее всего, назначил бы пенальти в такой ситуации. Предполагаю, что это могло случиться и в чемпионате России. Вот и Моуринью был уверен, что это фол, но судья рассудил иначе. Плюс у португальца явно были вопросы к арбитру по части раздачи желтых карточек, но тут надо копаться в каждом отдельном эпизоде, а это не входит в мои планы.

Перебитый послематчевый пенальти, ставший решающим? Мне немного жаль современных вратарей, которых серьезно ограничили в действиях при пробитии 11-метровых, однако телеповторы показали, что английский судья имел право, согласно нынешнему регламенту, на то, чтобы наказать голкипера «Ромы» повторным ударом с точки. Но это ведь мои, повторяю, нейтральные рассуждения со стороны, а Моуринью все это пропустил через себя.

Арбитр встречи Энтони Тэйлор показал в матче 13 желтых карточек — это рекорд среди всех финалов Лиги Европы.

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