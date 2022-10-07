Черчесов назвал справедливым поражение «Ференцвароша» от «Црвены Звезды»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Црвены Звезды» (1:4) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Это футбол, поражения — его часть. Мы справедливо проиграли в Белграде. Игра проходила хорошо до гола соперника, но пенальти сломал все. Этого не должно происходить, но опять же, это футбол. Я не могу выделить ни одного пункта, которым был бы доволен. Исходя из сегодняшней игры, мы должны прибавлять во всем.

Что действительно удивило в сегодняшней игре, так это то, что мы перестали играть после 0:1. На таком уровне каждая игра подразумевает пропущенный гол, мы не должны останавливаться после этого, мы должны продолжать играть как команда. В игре «Црвены Звезды» не было ничего удивительного для нас, мы хорошо знаем их игру, но на этот раз дали им слишком много пространства. На таком уровне за это наказывают», — цитирует пресс-служба клуба Черчесова.

«Ференцварош» с 6 очками лидирует в группе H, опережая «Монако» по дополнительным показателям. «Црвена Звезда» — на последней строчке.