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Лига Европы

Сегодня, 02:10

Черчесов: «Моя цель — в следующем году войти с «Ференцварошем» в топ-16 команд, но не в ЛЕ, а в ЛЧ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото Reuters
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Байера» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«На таком уровне совершенно нельзя говорить после быстро пропущенного гола, что матч окончен. Мы видели, что команда боролась, у нас были моменты. «Ференцварош» играл против хорошей команды, и, возможно, нам не хватило везения и эффективности. Если посмотреть на первый матч, у соперника не было моментов забить, но и мы не использовали своими. В Будапеште был другой матч, но я думаю, что мы опять не воспользовались своими моментами. Стоит оставаться объективными, сегодня нам не хватило 6 основных игроков, это немаловажно.

Мы должны гордиться проделанным путем. Это была наша 16-я еврокубковая игра в сезоне, это долгий путь. Мы привезли венгерский футбол в Европу, и это очень хорошо. Наши болельщики в очередной раз показали, что они лучшие в Европе. Необходимо проанализировать то, что произошло, и в будущем сделать следующий шаг. Моя цель и работа заключается в том, чтобы в следующем году войти в число 16 лучших команд, но не в Лиге Европы, а в Лиге чемпионов. Сейчас же нам предстоит на 100 процентов сконцентрироваться на чемпионате Венгрии», — приводит официальный сайт клуба слова Черчесова.

 
16&nbsp;марта. &laquo;Ференцварош&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Байер&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. «Ференцварош» Черчесова проиграл «Байеру» в 1/8 финала Лиги Европы
Станислав Черчесов
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Ференцварош
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