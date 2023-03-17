0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 17:15

Черчесов: «Мы не забили свои мячи с «Байером» — что в Леверкузене, что в Будапеште»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Станислав Черчесов.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» высказался об игре своей команды в матчах 1/8 финала Лиги Европы против «Байера» (0:4 по сумме двух встреч).

«Понятно, что изначально Леверкузен был фаворитом, но мы же прекрасно знаем, что в футболе и аутсайдер может дать результат. Надо сказать, что мы не забили свои мячи - что в Леверкузене, что здесь Будапеште, — «СЭ»). К сожалению, из-за травм у нас не было пяти основных игроков, и самый важный матч мы проводили не в том составе, в котором хотели. После матча и на пресс-конференции я сказал игрокам, что этим еврокубковым периодом мы должны быть довольны. Все-таки 1/8, мы провели 16 матчей. Надо отдать должное ребятам, они максимально выложились», — сказал Черчесов «СЭ».

Ранее Черчесов заявил, что хочет вывести команду в следующем сезоне в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Полное интервью с Станиславом Черчесовым читайте на сайте «СЭ»

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
2
Обсудить
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Остановили Халка. Скандальную американскую легкоатлетку с супергеройским прозвищем дисквалифицировали на полтора года
Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Баффало»
ВСУ развернули мобильный крематорий под Бахмутом
Google Play удалил приложения нескольких российских банков
Захарова ответила главе МИД Дании на отказ от допуска РФ к расследованию взрывов СП
В МИД КНР назвали предстоящую поездку Си Цзиньпина в Россию визитом мира
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«МЮ» — «Севилья», «Ювентус» — «Спортинг» и другие пары 1/4 финала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» — второй клуб, сыгравший в еврокубковом сезоне с четырьмя командами из одной страны