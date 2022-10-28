Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал выход «Ференцвароша» Станислава Черчесова в плей-офф Лиги Европы.

«Не могу сравнивать Черчесова с другими тренерами. В России тоже есть много хороших тренеров, которые показывают результат. Черчесов работает давно, вышел из группы Лиги Европы, был чемпионом Венгрии. Это хорошие результаты. Думаю, что руководство они устраивают», — сказал Черевченко «СЭ».

«Ференцварош» вышел в плей-офф Лиги Европы впервые с 1975 года. Сыграв вничью с «Монако» (1:1) 27 октября, команда набрала 10 очков за пять туров и заняла первое место в группе.