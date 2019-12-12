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Лига Европы

12 декабря 2019, 23:00

ЧФР вслед за «Селтиком» вышел в плей-офф Лиги Европы, «Лацио» — нет

Никита Коновалов
Корреспондент
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«Селтик» и ЧФР вышли в 1/16 финала Лиги Европы из группы E. В заключительной игре группового турнира ЧФР обыграл шотландцев со счетом 2:0. В другой игре «Ренн» с таким же счетом одолел «Лацио».

Лига Европы

Группа E

«Ренн» (Франция) — «Лацио» (Италия) — 2:0 (1:0)

Голы: Гнаньон, 31 (1:0). Гнаньон, 87 (2:0).

«Ренн»: Сален, Гнаньон, Ниамси, Думбья, Боэй, Гренье, Леа Силики (Камавинга, 74), Гбохо, Сьебатше (Ньянг, 70), Тэ, Да Кунья (Дель Кастильо, 77).

«Лацио»: Прото, Ачерби, Баштуш, Вавро (Фалбо, 75), Пароло, Луис Альберто (Бериша, 59), Катальди, Лаццари, Кайседо, Иммобиле (Адеканье, 68), Хони.

Предупреждения: Ниамси, 47. Сален, 58. Луис Альберто, 58. Хони, 84. Катальди, 89.

Судья: Йованович (Сербия).

12 декабря. Ренн. Стадион «Роазон Парк».

ЧФР (Румыния) — «Селтик» (Шотландия) — 2:0 (0:0)

Голы: Буркэ, 48 (1:0). Джокович, 70 (2:0).

ЧФР: Арлаускис, Камора, Сушич, Сестор, Буркэ, Дяк (Хобан, 85), Кулио, Джокович (Аурелиу, 83), Бордеяну, Траоре, Омрани (Голофка, 74).

«Селтик»: Гордон, Жюльен (Айер, 46), Болинголи-Мбомбо, Бауэр, Биттон, Нтшам, Морган (Байо, 67), Робертсон, Синклэйр, Гриффитс, Джонстон (Дембеле, 73).

Предупреждения: Камора, 68. Гриффитс, 71.

Судья: Халис Озкахья (Турция).

12 декабря. Клуж-Напока. Стадион «Константин Рэдулеску».

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