«Фенерцварош» разгромно уступил «Црвене Звезде», «Монако» в большинстве победил «Трабзонспор»

«Ференцварош» проиграл «Црвене Звезде» на выезде в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы — 1:4.

Единственный гол команды Станислава Черчесова забил Кристоффер Закариассен. У хозяев дубль сделал бывший полузащитник «Ростова» Гелор Канга, по одному мячу у Стефана Митровича и Александра Катаи.

В параллельном матче группы H «Монако» в большинстве победил «Трабзонспор» — 3:1. Форвард монегасков Виссам Бен-Йеддер сделал дубль, еще один гол забил Аксель Дисаси. Единственный мяч турецкой команды на счету Анастасиоса Бакасетаса. «Трабзонспор» провел большую часть игры в меньшинстве: на 11-й минуте красную карточку получил форвард Макси Гомес.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 73 минуты и не отличился результативными действиями.

«Ференцварош» лидирует в группе H с 6 очками после 3 туров, опережая «Монако» по дополнительным показателям. «Трабзонспор» занимает третью строчку с 3 очками, а «Црвена Звезда» идет на последнем, четвертом месте, уступая туркам по дополнительным показателям.