«Црвена Звезда» и «Лилль» сыграют в 4-м туре общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26 в четверг, 6 ноября. Матч пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и начнется в 20.45 по московскому времени.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.

06 ноября, 20:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)

Следить за ключевыми событиями игры «Црвена Звезда» — «Лилль» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России трансляцию покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 3-м туре общего этапа ЛЕ красно-белые проиграли «Браге» со счетом 0:2. Команда из Лилля уступила ПАОК — 3:4.

