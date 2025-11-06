«Црвена Звезда» победила «Лилль» в Лиге Европы

«Црвена Звезда» на своем поле обыграла «Лилль» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:0.

Единственный гол 85-й минуте с пенальти забил нападающий сербского клуба Марко Арнаутович.

«Црвена Звезда» с 4 очками занимает 24-е место в турнирной таблице общего этапа, «Лилль» с 6 очками — на 15-й строчке.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.

06 ноября, 20:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)

В параллельном матче «Порту» на выезде сыграл вничью с «Утрехтом» — 1:1. Счет на 48-й минуте встречи открыл нападающий гостей Мигель Родригес. Ответный мяч гостей забил вингер гостей Борха Сайнс на 66-й минуте.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.

06 ноября, 20:45. Stadion Galgenwaard (Утрехт)

В других матчах «Селтик» уступил «Мидтюлланну» (1:3), а «Базель» победил ФКСБ (3:1).

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.

06 ноября, 20:45. MCH Arena (Хернинг)