6 ноября, 23:04

«Црвена Звезда» победила «Лилль» в Лиге Европы

Сергей Ярошенко

«Црвена Звезда» на своем поле обыграла «Лилль» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:0.

Единственный гол 85-й минуте с пенальти забил нападающий сербского клуба Марко Арнаутович.

«Црвена Звезда» с 4 очками занимает 24-е место в турнирной таблице общего этапа, «Лилль» с 6 очками — на 15-й строчке.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.
06 ноября, 20:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Црвена Звезда
1:0
Лилль

В параллельном матче «Порту» на выезде сыграл вничью с «Утрехтом» — 1:1. Счет на 48-й минуте встречи открыл нападающий гостей Мигель Родригес. Ответный мяч гостей забил вингер гостей Борха Сайнс на 66-й минуте.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.
06 ноября, 20:45. Stadion Galgenwaard (Утрехт)
Утрехт
1:1
Порту

В других матчах «Селтик» уступил «Мидтюлланну» (1:3), а «Базель» победил ФКСБ (3:1).

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.
06 ноября, 20:45. MCH Arena (Хернинг)
Мидтьюлланн
3:1
Селтик

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.
06 ноября, 20:45. St. Jakob-Park (Базель)
Базель
3:1
ФКСБ

