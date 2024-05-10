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Сегодня, 02:09

Де Росси: «Рома» героически провела игру — «Байер» силен»

Евгений Козинов
Корреспондент
Даниэле Де Росси.
Фото Reuters
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Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал ничью с «Байером» (2:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы героически провели игру — соперники сильны. В первом тайме мы успешно отыграли первые 25 минут, как и в Риме. У нас было несколько ударов. Есть такой навык проверять соперника — иногда он может приносить результат. Парни показали невероятную игру.

Два дня назад мы на поле «Олимпико» выкладывались на полную против «Ювентуса»... Сегодня еще один матч больших физических и психологических затрат. «Байер» играл хорошо, но, когда, уже отыгравшись, приближаешь настоящее чудо и осознаешь тот факт, что здесь еще не выигрывал никто, а затем получаешь нелепый автогол, это больно. Что ж, начинаем заново в том же духе», — цитирует пресс-служба УЕФА Де Росси.

Леверкузенская команда победила по сумме двух встреч (2:0 и 2:2) и вышла в финал Лиги Европы, где встретится с «Аталантой». Матч пройдет 22 мая в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива».

 
Алексей Миранчук (&laquo;Аталанта&raquo;), Пьер-Эмерик Обамеянг (&laquo;Марсель&raquo;) и&nbsp;Флориан Вирц (&laquo;Байер&raquo;). «Аталанта» разгромила «Марсель», «Байер» спасся на 90+7-й минуте матча с «Ромой»! Онлайн-трансляция полуфиналов Лиги Европы
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2040527--leverkusen-vs-roma/
Даниеле Де Росси
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
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