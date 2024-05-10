Де Росси: «Рома» героически провела игру — «Байер» силен»

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал ничью с «Байером» (2:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы героически провели игру — соперники сильны. В первом тайме мы успешно отыграли первые 25 минут, как и в Риме. У нас было несколько ударов. Есть такой навык проверять соперника — иногда он может приносить результат. Парни показали невероятную игру.

Два дня назад мы на поле «Олимпико» выкладывались на полную против «Ювентуса»... Сегодня еще один матч больших физических и психологических затрат. «Байер» играл хорошо, но, когда, уже отыгравшись, приближаешь настоящее чудо и осознаешь тот факт, что здесь еще не выигрывал никто, а затем получаешь нелепый автогол, это больно. Что ж, начинаем заново в том же духе», — цитирует пресс-служба УЕФА Де Росси.

Леверкузенская команда победила по сумме двух встреч (2:0 и 2:2) и вышла в финал Лиги Европы, где встретится с «Аталантой». Матч пройдет 22 мая в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива».