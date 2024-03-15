Де Росси: «Рома» еще на шаг приблизилась к желанному трофею»

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал поражение от «Брайтона» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Несмотря на проигрыш, римская команда вышла в четвертьфинал благодаря победе в первой встрече (4:0).

«Мы очень рады, потому что обыграли две хорошие команды: «Фейеноорд» и «Брайтон». Это еще на шаг приблизило нас к желанному трофею. Мы показали ту производительность, которую должны были показать. Конечно, мы действовали скорее оборонительно, чем наступательно, что мне не всегда нравится. Мы могли бы играть умнее, когда владели мячом, и опаснее контратаковать.

Противостояние с Де Дзерби? Мы обнялись. Мы очень близки. Я очень ценю его как тренера и человека и восхищаюсь им. Мы обменялись шутками о футболе. Мы часто шутим на тему футбола», — цитирует пресс-служба УЕФА Де Росси.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 15 марта. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.