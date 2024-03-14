Де Дзерби рассказал о настрое «Брайтона» на матч с «Ромой»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби рассказал, чего ждет от ответного матча с «Ромой» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Надо выдать максимум, и тогда посмотрим на результат. Мы мало забивали в последних играх, но создавали много. Следует продолжать искать зоны и действовать между линиями, а потом уже все будет зависеть от реализации», — цитирует де Дзерби пресс-служба УЕФА.

Первая встреча команд завершилась победой «Ромы» со счетом 4:0. Ответная встреча пройдет 14 марта. Начало — в 23.00 мск.