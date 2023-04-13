Де Хеа считает, что «Манчестер Юнайтед» ждет тяжелый матч с «Севильей» в четвертьфинале Лиги Европы

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Севильи».

«На «Олд Траффорд» приедет еще одна испанская команда. В этом сезоне им приходится нелегко в ла лиге, но мы знаем, как они играют в Лиге Европы. «Севилья» — хорошая команда, я не знаю, почему у них проблемы в ла лиге, но это будет очень тяжелый матч», — приводит слова Де Хеа официальный сайт манкунианцев.

Первый матч между «МЮ» и «Севильей» пройдет 13 апреля в Манчестере. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.