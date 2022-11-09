Де Хеа заявил, что «МЮ» постарается выиграть оба матча с «Барселоной»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы.

«Мы знаем, что «Барселона» — отличная команда, они играют очень хорошо. Конечно, это одна из тех команд, против которых нам бы не хотелось играть на этой стадии, но, если вы хотите выиграть Лигу Европы, вы должны играть против лучших команд, «Барселона» — одна из таких. Мы будем играть для болельщиков и сделаем все возможное, чтобы выиграть обе встречи», — приводит слова де Хеа официальный сайт клуба.

Он также отметил, что у команды еще много времени до матча с испанским клубом, поэтому сейчас им необходимо сосредоточится на других играх. По его словам, этот матч станет хорошим тестом для «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной» в рамках этой стадии плей-офф 16 и 23 февраля 2023 года.