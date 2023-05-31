Деменко сравнил шансы «Севильи» и «Ромы» на победу в Лиге Европы

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко считает, что шансы «Севильи» и «Ромы» на победу в финальном матче Лиги Европы равны.

«В финале фаворитов никогда нет. Вышли действительно лучшие команды. Может быть, «Севильи» попадались более классные соперники, тот же «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале. Все-таки это сильнейшие команды, поэтому, они сегодня будут биться за этот трофей. Здесь есть такой момент интересный, что «Севилья» себя зарекомендовала себя в этом турнире и на протяжении многих лет побеждает. Моуринью тоже тренер победитель. Но тем интереснее будет и когда-нибудь гегемония закончится. Абсолютно шансы как у одной, так и у другой команды одинаковые», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

Встреча «Севилья» — «Рома» пройдет сегодня, 31 мая, в Будапеште на «Пушкаш Арене». Начало — в 22/00 по московскому времени.