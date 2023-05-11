Ди Мария: «Сейчас Лига Европы — все для меня»

Нападающий «Ювентуса» Анхель Ди Мария поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги Европы против «Севильи».

«Сейчас Лига Европы — все для меня, ведь я всего раз участвовал в ней и ни разу не выигрывал. Это важный турнир, в котором в этом сезоне играли многие большие клубы, такие как «Юнайтед» и «Арсенал». Они выбыли, а «Ювентус» продолжает бороться. И вот мы здесь.

Выйти в финал любого турнира престижно. Это очень важно для меня. И наши болельщики нуждаются в этом. Они хотят, чтобы мы вышли в финал. Мы мотивированы. Надеюсь, что сможем это сделать. Знаем, что нам будет противостоять соперник, который выигрывал Лигу Европы каждый раз, когда выходил в полуфинал. Мы должны прервать эту серию», — цитирует пресс-служба УЕФА Ди Марию.

Матч «Ювентус» — «Севилья» состоится в Италии в четверг, 11 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.